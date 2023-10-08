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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 08 октября 2023
Сельта
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
24'
Ж. Бамба
43'
Й. Ларсен
2'
Б. Майорал
33'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+6
Желтая карточка
М. Арамбарри
90'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Х. Иглесиас
Замена
А. Дувикас
️️️️
К. Перес
86'
Замена
М. Санчес
️️️️
М. Ристич
86'
82'
Желтая карточка
Д. Рико
Замена
М. Родригес
️️️️
Ж. Бамба
79'
71'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Б. Майорал
61'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Джене
61'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
М. Гринвуд
Желтая карточка
Ф. Бельтран
53'
46'
Замена
О. Альдрете
️️️️
К. Аленья
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларсен
43'
38'
Желтая карточка
К. Аленья
33'
ГОЛ! 1:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
Б. Майорал
31'
Желтая карточка
Х. Мата
30'
Вторая желтая
Д. Дуарте
27'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Л. де ла Торре
24'
Пенальти не реализован!
Я. Аспас
14'
13'
Желтая карточка
Н. Максимович
9'
Желтая карточка
Д. Дуарте
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Д. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
4-2-2-2
25
Вильяр
23
Ристич
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
8
Бельтран
17
де ла Торре
19
Бамба
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
17
Альварес
22
Суарес
15
Рико
88
Максимович
10
Аленья
11
Гринвуд
9
Майорал
17
Мата
23
Ристич
23
Санчес
23
Санчес
23
Ристич
19
Бамба
22
Родригес
22
Родригес
19
Бамба
23
Перес
9
Дувикас
9
Дувикас
23
Перес
10
Аленья
15
Альдрете
15
Альдрете
10
Аленья
2
Джене
2
Иглесиас
2
Иглесиас
2
Джене
Иглесиас
22
Кармона
22
Кармона
Иглесиас
11
Гринвуд
8
Арамбарри
8
Арамбарри
11
Гринвуд
9
Майорал
9
Латаса
9
Латаса
9
Майорал
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Оскар Родригес
АП
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
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