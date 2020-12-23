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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 23 декабря 2020
Хетафе
23.12.2020, среда, 19:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
7'
Д. Суарес
17'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Желтая карточка
Э. Кабако
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мор
86'
Желтая карточка
Н. Араужо
Желтая карточка
Д. Суарес
84'
82'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Нолито
68'
Желтая карточка
Д. Мурильо
65'
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Баэса
Замена
Д. Финн
️️️️
Д. Тимор
58'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
57'
Замена
Анхель
️️️️
К. Эрнандес
57'
Желтая карточка
А. Ньом
55'
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
3-3-2-2
1
Янес
22
Суарес
23
Кабако
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Унал
9
Эрнандес
4-1-3-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
8
Баэса
10
Аспас
3
Нолито
24
Тимор
30
Финн
30
Финн
24
Тимор
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
9
Эрнандес
9
Анхель
9
Анхель
9
Эрнандес
8
Баэса
7
Мор
7
Мор
8
Баэса
3
Нолито
5
Йокушлу
5
Йокушлу
3
Нолито
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Хетафе - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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