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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 22 февраля 2014
Сельта
22.02.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
59'
Рафинья
20'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
Желтая карточка
Ф. Орельяна
90'
+2
90'
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
Нолито
90'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
79'
Желтая карточка
У. Мальо
78'
76'
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Лафита
Замена
Нолито
️️️️
А. Фернандес
71'
68'
Замена
М. Ласен
️️️️
Борха
ГОЛ! 1:1!
Рафинья
Пас отдал
М. Крон-Дели
59'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Б. Оубинья
58'
55'
Замена
Р.
️️️️
П. Сарабия
53'
Вторая желтая
Л. Лопес
51'
Желтая карточка
Х. Родригес
43'
Желтая карточка
Алексис
30'
Желтая карточка
Л. Лопес
Желтая карточка
Шарлес
29'
Желтая карточка
А. Лопес
22'
Желтая карточка
Х. Кастро
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Лафита
Пас отдал
Борха
14'
Желтая карточка
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Саммир
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
4
Оубинья
12
Рафинья
14
Лопес
17
Фернандес
14
Орельяна
19
Шарлес
4-3-3
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
3
Лаго
17
Лопес
22
Родригес
8
Борха
7
Лафита
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
4
Оубинья
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
4
Оубинья
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
17
Фернандес
3
Нолито
3
Нолито
17
Фернандес
7
Сарабия
3
Рафа
3
Рафа
7
Сарабия
8
Борха
25
Ласен
25
Ласен
8
Борха
7
Лафита
19
Марика
19
Марика
7
Лафита
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
19
Саммир
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
11
Веллитон
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
19
Саммир
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Хетафе
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Балаидос
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