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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 16 февраля 2013
Хетафе
16.02.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
10'
А. Колунга
34'
Д. Кастро
42'
Ф. Фернандес
20'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Колунга
82'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Леон
77'
Замена
М. Ласен
️️️️
Борха
70'
68'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Ф. Орельяна
60'
Замена
С. Мина
️️️️
Я. Аспас
59'
Замена
Д. Вила
️️️️
Н. Инса
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фернандес
Пас отдал
А. Колунга
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кастро
34'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Фернандес
Пас отдал
Р. Лаго
Желтая карточка
Борха
15'
12'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
А. Колунга
Пас отдал
А. Баррада
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Борха
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
4
Алексис
23
Торрес
6
Фернандес
10
Баррада
8
Борха
25
Торрес
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
4-4-1-1
13
Варас
15
Демидов
3
Лаго
22
Кабрал
17
Кастро
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
30
Инса
14
Орельяна
10
Аспас
14
Леон
14
Гавилан
14
Гавилан
14
Леон
8
Борха
25
Ласен
25
Ласен
8
Борха
27
Колунга
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Колунга
30
Инса
7
Вила
7
Вила
30
Инса
10
Аспас
77
Мина
77
Мина
10
Аспас
14
Орельяна
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Орельяна
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Хетафе - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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