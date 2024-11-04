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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 04 ноября 2024
Сельта
04.11.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
7'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+1
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
Т. Альенде
️️️️
Ж. Бамба
89'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ф. Бельтран
75'
71'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Уче
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Дувикас
67'
Замена
У. Альварес
️️️️
М. Ристич
67'
65'
Вторая желтая
Х. Беррокаль
62'
Замена
П. Федерико
️️️️
А. Сола
55'
Желтая карточка
Х. Беррокаль
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Манкильо
46'
31'
Замена
Х. Беррокаль
️️️️
Д. Джене
Желтая карточка
А. Дувикас
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Дувикас
Пас отдал
Я. Аспас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
23
Ристич
22
Манкильо
8
Бельтран
5
Сотело
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
3-3-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
23
Ристич
23
Альварес
23
Альварес
23
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
19
Бамба
21
Альенде
21
Альенде
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
2
Джене
25
Беррокаль
25
Беррокаль
2
Джене
21
Уче
2
Иглесиас
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
21
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
21
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
12
11
Офсайды
4
2
Количество передач
570
415
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.54
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
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