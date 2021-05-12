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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 12 мая 2021
Сельта
12.05.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
24'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
М. Оливера
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Чема
Замена
У. Мальо
️️️️
С. Мина
82'
Замена
Д. Холсгров
️️️️
Б. Мендес
69'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
69'
67'
Желтая карточка
Д. Суарес
60'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
60'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Х. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
С. Мина
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-1-2-3
25
Вильяр
24
Мартин
4
Айду
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
5
Чема
2
Иглесиас
17
Кукурелья
88
Максимович
10
Аленья
9
Анхель
20
Унал
10
Мендес
10
Холсгров
10
Холсгров
10
Мендес
77
Мина
22
Мальо
22
Мальо
77
Мина
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
2
Иглесиас
14
Кубо
14
Кубо
2
Иглесиас
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
5
Уго Сотело
ЦП
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
5
Уго Сотело
ЦП
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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