10 мая на стадионе «Луи II» состоится центральный матч 33-го тура Лиги 1, где «Монако» примет «Лион». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за места в еврокубках, и эта встреча может стать ключевой в турнирной борьбе за высокие позиции. Матч обещает быть результативным и зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд.

«Монако»

«Монако» уверенно держится на 3-м месте с 58 очками. В прошлом туре команда одержала победу над «Сент-Этьеном» (3:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лучший снайпер клуба Мика Бирет с 15 мячами в 24 играх продолжает демонстрировать высокую эффективность. Коллектив забивает стабильно (в среднем 1.60 гола за игру за последние 5 туров), а защита показывает надежность с 0.80 пропущенными в среднем за матч. «Монако» успешно играет дома и редко допускает ошибки в обороне на своем поле.

«Лион»

«Лион» идет на 7-й строчке с 54 очками и также претендует на еврокубки. В последней игре команда уступила «Лансу» (1:2), но атакующая линия остается мощной: 13 голов за последние 5 матчей. Лидер Александр Ляказетт набрал отличную форму с 17 мячами за сезон. Однако оборона оставляет вопросы – 11 пропущенных голов за 5 игр и серия из 9 матчей подряд с пропущенными. «Лион» отличается высокой результативностью (в среднем 2.60 гола за игру), но оборона часто не справляется с нагрузкой.

Факты о командах:

«Монако»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 11 из 13 последних матчей.

Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за игру.

«Лион»

Забивает в 19 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

Средняя результативность: 2.60 гола за игру (последние 5 игр).

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.

Личные встречи 31% (11) 17% (6) 51% (18) 43 Забитых мячей 64 1.23 В среднем за матч 1.83 3:2 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 33 тур Монако 2 : 0 Лион Франция. Лига 1, 2 тур Лион 0 : 2 Монако Франция. Лига 1, 31 тур Лион 3 : 2 Монако Франция. Лига 1, 16 тур Монако 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 36 тур Лион 3 : 1 Монако Франция. Лига 1, 7 тур Монако 2 : 1 Лион Франция. Лига 1, 23 тур Монако 2 : 0 Лион Франция. Лига 1, 10 тур Лион 2 : 0 Монако Франция. Лига 1, 35 тур Монако 2 : 3 Лион Франция. Кубок, 1/4 финала Лион 0 : 2 Монако Франция. Лига 1, 8 тур Лион 4 : 1 Монако Франция. Лига 1, 1 тур Монако 0 : 3 Лион Франция. Лига 1, 26 тур Монако 2 : 0 Лион Франция. Лига 1, 18 тур Лион 3 : 0 Монако Франция. Лига 1, 24 тур Монако 3 : 2 Лион Франция. Кубок, 1/16 финала Монако 2 : 3 Лион Франция. Лига 1, 9 тур Лион 3 : 2 Монако Франция. Лига 1, 34 тур Лион 1 : 2 Монако Франция. Лига 1, 18 тур Монако 1 : 3 Лион Франция. Лига 1, 37 тур Лион 6 : 1 Монако Франция. Лига 1, 10 тур Монако 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 23 тур Монако 0 : 0 Лион Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала Лион 1 : 1 Монако Франция. Лига 1, 5 тур Лион 2 : 1 Монако Франция. Лига 1, 29 тур Лион 2 : 3 Монако Франция. Лига 1, 11 тур Монако 2 : 1 Лион Франция. Лига 1, 38 тур Монако 0 : 2 Лион Франция. Лига 1, 1 тур Лион 0 : 0 Монако Франция. Лига 1, 34 тур Лион 3 : 0 Монако Франция. Кубок, 1/16 финала Монако 2 : 1 Лион Франция. Лига 1, 18 тур Монако 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 31 тур Лион 2 : 2 Монако Франция. Лига 1, 13 тур Монако 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 29 тур Монако 0 : 3 Лион Франция. Лига 1, 11 тур Лион 3 : 1 Монако

Прогноз на матч «Монако» – «Лион»

Матч обещает быть боевым и богатым на голевые моменты. «Лион» демонстрирует агрессивный футбол и всегда нацелен на ворота соперника, однако нестабильная защита может стать ключевым фактором. «Монако» отлично использует свои моменты и при поддержке родных трибун будет стараться играть первым номером. Ожидается обмен голами и открытый футбол, в котором чуть больше шансов у хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Монако».

Рекомендованные ставки: