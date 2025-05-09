10 мая на стадионе «Луи II» состоится центральный матч 33-го тура Лиги 1, где «Монако» примет «Лион». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за места в еврокубках, и эта встреча может стать ключевой в турнирной борьбе за высокие позиции. Матч обещает быть результативным и зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд.
«Монако»
«Монако» уверенно держится на 3-м месте с 58 очками. В прошлом туре команда одержала победу над «Сент-Этьеном» (3:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лучший снайпер клуба Мика Бирет с 15 мячами в 24 играх продолжает демонстрировать высокую эффективность. Коллектив забивает стабильно (в среднем 1.60 гола за игру за последние 5 туров), а защита показывает надежность с 0.80 пропущенными в среднем за матч. «Монако» успешно играет дома и редко допускает ошибки в обороне на своем поле.
«Лион»
«Лион» идет на 7-й строчке с 54 очками и также претендует на еврокубки. В последней игре команда уступила «Лансу» (1:2), но атакующая линия остается мощной: 13 голов за последние 5 матчей. Лидер Александр Ляказетт набрал отличную форму с 17 мячами за сезон. Однако оборона оставляет вопросы – 11 пропущенных голов за 5 игр и серия из 9 матчей подряд с пропущенными. «Лион» отличается высокой результативностью (в среднем 2.60 гола за игру), но оборона часто не справляется с нагрузкой.
Факты о командах:
«Монако»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Забивает в 11 из 13 последних матчей.
- Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
- Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за игру.
«Лион»
- Забивает в 19 последних матчах.
- Пропускает в 9 последних матчах.
- Средняя результативность: 2.60 гола за игру (последние 5 игр).
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.
Прогноз на матч «Монако» – «Лион»
Матч обещает быть боевым и богатым на голевые моменты. «Лион» демонстрирует агрессивный футбол и всегда нацелен на ворота соперника, однако нестабильная защита может стать ключевым фактором. «Монако» отлично использует свои моменты и при поддержке родных трибун будет стараться играть первым номером. Ожидается обмен голами и открытый футбол, в котором чуть больше шансов у хозяев.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Монако».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Монако» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Победа «Монако» – коэффициент 2.20