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Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Лион»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:51
Монако - Лион
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Монако»
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10 мая на стадионе «Луи II» состоится центральный матч 33-го тура Лиги 1, где «Монако» примет «Лион». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за места в еврокубках, и эта встреча может стать ключевой в турнирной борьбе за высокие позиции. Матч обещает быть результативным и зрелищным, учитывая атакующий стиль обеих команд.

«Монако»

«Монако» уверенно держится на 3-м месте с 58 очками. В прошлом туре команда одержала победу над «Сент-Этьеном» (3:1), продлив серию без поражений до 4 матчей. Лучший снайпер клуба Мика Бирет с 15 мячами в 24 играх продолжает демонстрировать высокую эффективность. Коллектив забивает стабильно (в среднем 1.60 гола за игру за последние 5 туров), а защита показывает надежность с 0.80 пропущенными в среднем за матч. «Монако» успешно играет дома и редко допускает ошибки в обороне на своем поле.

«Лион»

«Лион» идет на 7-й строчке с 54 очками и также претендует на еврокубки. В последней игре команда уступила «Лансу» (1:2), но атакующая линия остается мощной: 13 голов за последние 5 матчей. Лидер Александр Ляказетт набрал отличную форму с 17 мячами за сезон. Однако оборона оставляет вопросы – 11 пропущенных голов за 5 игр и серия из 9 матчей подряд с пропущенными. «Лион» отличается высокой результативностью (в среднем 2.60 гола за игру), но оборона часто не справляется с нагрузкой.

Факты о командах:

«Монако»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей.
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за игру.

«Лион»

  • Забивает в 19 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • Средняя результативность: 2.60 гола за игру (последние 5 игр).
  • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за игру.

Личные встречи
31% (11)
17% (6)
51% (18)
43
Забитых мячей
64
1.23
В среднем за матч
1.83
3:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
2 : 0
10.05.2025
Лион
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
28.04.2024
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
0 : 1
15.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3 : 1
19.05.2023
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2 : 1
11.09.2022
Лион
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2 : 0
05.02.2022
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2 : 0
16.10.2021
Монако
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 3
02.05.2021
Лион
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лион
0 : 2
21.04.2021
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
4 : 1
25.10.2020
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0 : 3
09.08.2019
Лион
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 0
24.02.2019
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3 : 0
16.12.2018
Монако
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
3 : 2
04.02.2018
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Монако
2 : 3
24.01.2018
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
3 : 2
13.10.2017
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
1 : 2
23.04.2017
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
18.12.2016
Лион
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
6 : 1
07.05.2016
Монако
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
1 : 1
16.10.2015
Лион
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
0 : 0
01.02.2015
Лион
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Лион
1 : 1
17.12.2014
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 1
12.09.2014
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2 : 3
16.03.2014
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2 : 1
27.10.2013
Лион
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
0 : 2
29.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
0 : 0
07.08.2010
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
3 : 0
12.05.2010
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Монако
2 : 1
24.01.2010
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 1
20.12.2009
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
2 : 2
12.04.2009
Монако
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 1
08.11.2008
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0 : 3
15.03.2008
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
3 : 1
20.10.2007
Монако
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Прогноз на матч «Монако» – «Лион»

Матч обещает быть боевым и богатым на голевые моменты. «Лион» демонстрирует агрессивный футбол и всегда нацелен на ворота соперника, однако нестабильная защита может стать ключевым фактором. «Монако» отлично использует свои моменты и при поддержке родных трибун будет стараться играть первым номером. Ожидается обмен голами и открытый футбол, в котором чуть больше шансов у хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Монако».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Монако» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Монако» – коэффициент 2.20

7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Монако»
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Лион Монако
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