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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 21 апреля 2021
Лион
21.04.2021, среда, 22:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Монако
54'
В. Бен-Йеддер (П)
61'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Монако
82'
Замена
В. Геббельс
️️️️
В. Бен-Йеддер
82'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Фолланд
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
Л. Дюбуа
80'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Мендес
76'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Депай
70'
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Корне
69'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пакета
69'
Желтая карточка
М. Депай
68'
64'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ф. Балло-Туре
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
М. Де Шильо
57'
56'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Вторая желтая
С. Дьоманде
51'
Желтая карточка
Л. Пакета
49'
15'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
Желтая карточка
Т. Мендес
9'
Желтая карточка
С. Дьоманде
7'
1'
Желтая карточка
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Кайо Энрике
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Поллерсбек
20
Дьоманде
6
Марсело
15
Дюбуа
26
Бар
23
Мендес
22
Де Шильо
8
Какере
70
Корне
11
Пакета
10
Депай
3-3-1-1-2
99
Майецки
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
2
Агилар
14
Чуамени
97
Балло-Туре
24
Фофана
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
15
Дюбуа
39
Озкаджар
39
Озкаджар
15
Дюбуа
23
Мендес
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
23
Мендес
11
Пакета
10
Ауа
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
19
Слимани
19
Слимани
70
Корне
10
Депай
9
Экамби
9
Экамби
10
Депай
97
Балло-Туре
19
Сидибе
19
Сидибе
97
Балло-Туре
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Мартинш
10
Мартинш
31
Фолланд
Остались в запасе
Лион
Монако
27
Мало Густо
ПЗ
1
Антони Лопеш
ВР
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
27
Мало Густо
ПЗ
1
Антони Лопеш
ВР
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лион - Монако
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
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