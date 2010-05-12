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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 12 мая 2010
Лион
12.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 0
Завершен
Монако
28'
М. Пьянич
48'
Б. Гомис
87'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
Замена
М. Бодмер
️️️️
Лисандро
ГОЛ! 3:0!
Лисандро
Замена
Я. Сагбо
️️️️
М. Маазу
Замена
С. Гову
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Д. Траоре
Желтая карточка
У. Льорис
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Замена
Й. Молло
️️️️
Х. Пабло Пино
Желтая карточка
С. Руффье
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
14'
Желтая карточка
Адриано
Замена
Эдерсон
️️️️
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
12
Нене
ЛП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
3-5-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Ревейер
7
Бастос
15
Пьянич
4
Чельстрем
17
Макун
28
Тулалан
9
Лисандро
18
Гомис
3-2-3-1-1
16
Руффье
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
20
Модесто
12
Адриано
13
Траоре
25
Аруна
6
Мангани
12
Нене
99
Пино
22
Маазу
9
Лисандро
24
Бодмер
24
Бодмер
9
Лисандро
4
Чельстрем
10
Эдерсон
10
Эдерсон
4
Чельстрем
18
Гомис
8
Гову
8
Гову
18
Гомис
99
Пино
89
Молло
89
Молло
99
Пино
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
22
Маазу
20
Сагбо
20
Сагбо
22
Маазу
Остались в запасе
Лион
Монако
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Диего Перес
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лион - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
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