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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 16 октября 2021
Лион
16.10.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Монако
74'
К. Токо Экамби (П)
90'
Д. Денайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
ГОЛ! 2:0!
Д. Денайе
Пас отдал
Эмерсон
90'
82'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Э. Матацо
82'
Замена
И. Якобс
️️️️
Ж. Лукас
Желтая карточка
М. Какере
77'
76'
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Токо Экамби
74'
72'
Желтая карточка
А. Дисаси
71'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Шакири
67'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Р. Шерки
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-3-2-1
23
Поллерсбек
33
Эмерсон
17
Боатенг
64
Денайе
15
Дюбуа
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шерки
10
Шакири
9
Экамби
4-3-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
6
Лукас
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Шерки
11
Пакета
11
Пакета
10
Шерки
10
Шакири
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Шакири
8
Матацо
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
8
Матацо
6
Лукас
4
Якобс
4
Якобс
6
Лукас
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
Остались в запасе
Лион
Монако
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лион - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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