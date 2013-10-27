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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 27 октября 2013
Монако
27.10.2013, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Лион
28'
М. Оббади
36'
Р. Фалькао
62'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Оббади
90'
+5
Замена
Фабиньо
️️️️
Х. Родригес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Мальбранк
Замена
Л. Окампос
️️️️
Я. Карраско
90'
82'
Желтая карточка
М. Гоналон
80'
Замена
А. Плеа
️️️️
Д. Ферри
78'
Желтая карточка
К. Гренье
74'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Б. Гомис
62'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Бедимо
51'
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Дабо
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ж. Моутинью
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Оббади
28'
Желтая карточка
Я. Карраско
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
(К)
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
21
Мунир Оббади
ОП
28
Жереми Тулалан
ОП
23
Хамес Родригес
АП
8
Жоао Моутинью
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Геида Фофана
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЛВ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ЦП
7
Джимми Бриан
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Монако
44
Серхио Ромеро
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-2-3-1
1
Субашич
3
Курзава
6
Карвалью
22
Абидаль
24
Раджи
21
Оббади
28
Тулалан
10
Карраско
8
Моутинью
23
Родригес
9
Фалькао
4-1-2-2-1
1
Лопеш
35
Дабо
6
Фофана
4
Бишевац
12
Бедимо
25
Гоналон
4
Ферри
10
Мальбранк
7
Бриан
19
Гренье
18
Гомис
23
Родригес
6
Фабиньо
6
Фабиньо
23
Родригес
21
Оббади
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
21
Оббади
10
Карраско
7
Окампос
7
Окампос
10
Карраско
35
Дабо
8
Толиссо
8
Толиссо
35
Дабо
18
Гомис
8
Бензия
8
Бензия
18
Гомис
4
Ферри
14
Плеа
14
Плеа
4
Ферри
Остались в запасе
Монако
Лион
44
Серхио Ромеро
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Монако - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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