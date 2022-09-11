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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 11 сентября 2022
Монако
11.09.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лион
55'
Б. Бадьяшиль
63'
Г. Марипан
81'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лион
Желтая карточка
А. Головин
89'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
87'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
86'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Б. Эмболо
86'
83'
Замена
Р. Февр
️️️️
К. Толиссо
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Р. Шерки
79'
Желтая карточка
А. Ляказетт
75'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Й. Лепенан
75'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Т. Мендес
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
72'
Замена
М. Сарр
️️️️
Г. Марипан
68'
66'
Желтая карточка
К. Люкеба
ГОЛ! 2:0!
Г. Марипан
Пас отдал
К. Энрике
63'
62'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Какере
ГОЛ! 1:0!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
К. Энрике
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Тете
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нюбель
5
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
4
Камара
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
7
Эмболо
3-2-2-1-2
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
11
Тете
9
Экамби
91
Ляказетт
3
Марипан
5
Сарр
5
Сарр
3
Марипан
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
8
Лепенан
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Лепенан
23
Мендес
10
Шерки
10
Шерки
23
Мендес
8
Толиссо
21
Февр
21
Февр
8
Толиссо
8
Какере
9
Дембеле
9
Дембеле
8
Какере
Остались в запасе
Монако
Лион
1
Томас Дидийон
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Монако - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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