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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 16 декабря 2018
Лион
16.12.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Монако
6'
У. Ауа
34'
Н. Фекир
59'
Ф. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
ГОЛ! 3:0!
Ф. Менди
Пас отдал
К. Тете
59'
48'
Желтая карточка
А. Раджи
47'
Красная карточка
А. Головин
46'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Желтая карточка
М. Депай
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Фекир
Пас отдал
К. Тете
34'
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
25
Пеле
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
29
Тусар
2
Тете
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
3-2-3-1-1
16
Бенальо
24
Раджи
21
Жемерсон
5
Бадьяшиль
39
Хенрикс
15
Глик
25
Пеле
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Головин
9
Фалькао
Остались в запасе
Лион
Монако
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лион - Монако
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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