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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 09 августа 2019
Монако
09.08.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лион
5'
М. Дембеле
36'
М. Депай
80'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
86'
Замена
К. Тете
️️️️
Ю. Коне
83'
Замена
М. Корне
️️️️
Б. Траоре
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Лопеш
81'
80'
ГОЛ! 0:3!
Л. Тусар
Пас отдал
Т. Мендес
77'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
У. Ауа
Замена
А. Траоре
️️️️
Б. Хенрикс
74'
63'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
54'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Л. Фостер
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
Т. Мендес
Желтая карточка
Д. Бенальо
33'
33'
Желтая карточка
У. Ауа
Красная карточка
С. Фабрегас
30'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
3-2-1-2-1
23
Леком
15
Глик
21
Жемерсон
4
Панцо
97
Балло-Туре
39
Хенрикс
4
Фабрегас
9
Лопеш
10
Мартинш
9
Фостер
4-2-1-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
99
Коне
64
Денайе
2
Андерсен
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
39
Хенрикс
10
Траоре
10
Траоре
39
Хенрикс
9
Фостер
21
Бочилия
21
Бочилия
9
Фостер
9
Лопеш
9
Силла
9
Силла
9
Лопеш
11
Траоре
70
Корне
70
Корне
11
Траоре
99
Коне
2
Тете
2
Тете
99
Коне
10
Ауа
6
Лукас
6
Лукас
10
Ауа
Остались в запасе
Монако
Лион
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Монако - Лион
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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