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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 07 мая 2016
Лион
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
6 : 1
Завершен
Монако
3'
Р. Геззаль
8'
А. Ляказетт
34'
М. Янга-Мбива
35'
А. Ляказетт
59'
М. Янга-Мбива
80'
А. Ляказетт
41'
Р. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
82'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Н. Дирар
ГОЛ! 6:1!
А. Ляказетт
80'
Замена
Н. Фекир
️️️️
М. Корне
75'
75'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Ферри
71'
70'
Желтая карточка
Жемерсон
65'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Рафаэл
️️️️
К. Жалле
64'
63'
Замена
В. Лав
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 5:1!
М. Янга-Мбива
59'
45'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Э. Кошта
41'
ГОЛ! 4:1!
Р. Карвалью
ГОЛ! 4:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Жалле
35'
ГОЛ! 3:0!
М. Янга-Мбива
Пас отдал
Р. Геззаль
34'
23'
Вторая желтая
Л. Траоре
21'
Желтая карточка
Л. Траоре
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
С. Дардер
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Геззаль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
10
Фарес Бахлули
АП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
18
Геззаль
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
91
Ляказетт
4-1-2-1-2
1
Субашич
6
Карвалью
24
Раджи
13
Уоллес
21
Жемерсон
8
Бакайоко
8
Дирар
28
Тулалан
20
Силва
90
Траоре
11
Кошта
13
Жалле
2
Рафаэл
2
Рафаэл
13
Жалле
4
Ферри
19
Гренье
19
Гренье
4
Ферри
70
Корне
10
Фекир
10
Фекир
70
Корне
8
Дирар
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Дирар
11
Кошта
18
Лемар
18
Лемар
11
Кошта
20
Силва
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
20
Силва
Остались в запасе
Лион
Монако
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лион - Монако
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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