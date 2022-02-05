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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 05 февраля 2022
Монако
05.02.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Лион
2'
Ж. Лукас
27'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лион
90'
+5
Замена
Х. Кейта
️️️️
Р. Шерки
88'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Л. Пакета
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ж. Лукас
79'
Желтая карточка
Г. Марипан
69'
69'
Желтая карточка
Д. Боатенг
64'
Желтая карточка
М. Дембеле
Замена
Ю. Фофана
️️️️
К. Фолланд
61'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
61'
46'
Замена
Р. Февр
️️️️
М. Густо
46'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Энрике
46'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Т. Мендес
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
С. Диоп
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лукас
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
6
Лукас
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-3-1-1-1
1
Лопеш
17
Энрике
17
Боатенг
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
33
Эмерсон
8
Какере
11
Пакета
9
Дембеле
10
Мартинш
2
Вандерсон
2
Вандерсон
10
Мартинш
31
Фолланд
24
Фофана
24
Фофана
31
Фолланд
6
Лукас
8
Матацо
8
Матацо
6
Лукас
27
Густо
21
Февр
21
Февр
27
Густо
23
Мендес
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Мендес
Шерки
8
Кейта
8
Кейта
Шерки
17
Энрике
10
Шерки
10
Шерки
17
Энрике
11
Пакета
29
Барколя
29
Барколя
11
Пакета
Остались в запасе
Монако
Лион
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Монако - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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