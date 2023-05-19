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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 19 мая 2023
Лион
19.05.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 1
Завершен
Монако
38'
А. Ляказетт
57'
М. Какере
78'
Р. Шерки
2'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Монако
ГОЛ! 3:1!
Р. Шерки
Пас отдал
А. Ляказетт
78'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Жеффиньо
76'
71'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
71'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
64'
Желтая карточка
Вандерсон
64'
Замена
М. Камара
️️️️
Э. Матацо
64'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
М. Аклиуш
ГОЛ! 2:1!
М. Какере
57'
55'
Желтая карточка
И. Якобс
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
38'
31'
Желтая карточка
А. Головин
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
23
Люкеба
26
Кумбеди
8
Какере
8
Толиссо
29
Барколя
10
Шерки
47
Жеффиньо
91
Ляказетт
4-2-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
5
Матсима
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
11
Аклиуш
10
Головин
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
47
Жеффиньо
23
Мендес
23
Мендес
47
Жеффиньо
8
Матацо
4
Камара
4
Камара
8
Матацо
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лион
Монако
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Лион - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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