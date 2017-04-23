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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 23 апреля 2017
Лион
23.04.2017, воскресенье, 22:15
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Монако
51'
Л. Тусар
36'
Р. Фалькао
44'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
87'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Фалькао
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Мбаппе
Замена
М. Гоналон
️️️️
Д. Ферри
78'
Замена
У. Ауа
️️️️
С. Дардер
78'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Матета
72'
Желтая карточка
Рафаэл
67'
65'
Желтая карточка
Т. Лемар
ГОЛ! 1:2!
Л. Тусар
Пас отдал
М. Депай
51'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Силва
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
К. Глик
Желтая карточка
Д. Ферри
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
31
Рыбус
63
Н'Кулу
4
Дьякаби
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Дардер
4
Ферри
70
Корне
14
Матета
10
Депай
3-2-1-2-2
1
Субашич
24
Раджи
15
Глик
21
Жемерсон
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
10
Мбаппе
9
Фалькао
4
Ферри
25
Гоналон
25
Гоналон
4
Ферри
10
Дардер
10
Ауа
10
Ауа
10
Дардер
14
Матета
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Матета
9
Фалькао
8
Моутинью
8
Моутинью
9
Фалькао
10
Мбаппе
98
Жермен
98
Жермен
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лион
Монако
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лион - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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