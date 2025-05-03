4 мая на стадионе «Пьер Моруа» состоится важный матч 32-го тура Лиги 1, где «Лилль» встретится с «Марселем». Оба клуба ведут борьбу за попадание в еврокубки, и этот поединок может серьезно повлиять на их позиции. «Лилль» набрал хорошую форму, одержав три победы подряд, а «Марсель» впечатляет результативностью, но испытывает проблемы в обороне, особенно в гостях. Ожидается напряженная и результативная встреча, где каждый гол может стать ключевым.

«Лилль»

«Лилль» уверенно идет в верхней части таблицы, демонстрируя стабильность и сбалансированность. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила всего 4, что подчеркивает надежность обороны и эффективность атаки. Джонатан Дэвид продолжает оставаться главным бомбардиром команды, оформив 23 мяча за 42 матча сезона. «Лилль» особенно силен дома, где команда не проигрывает уже несколько игр подряд, а также традиционно успешно играет против «Марселя». Важно отметить, что «Лилль» забивает в каждой из последних пяти встреч и набрал оптимальную форму перед важным матчем.

«Марсель»

«Марсель» сохраняет второе место в турнирной таблице, однако результаты на выезде оставляют желать лучшего. Команда проиграла четыре последних выездных матча, демонстрируя нестабильность в обороне. При этом атака остается сильной стороной «Марселя»: в последних пяти матчах команда забила 13 голов. Лидером нападения является Мэйсон Гринвуд, который забил 19 мячей в 33 встречах. Несмотря на атакующий потенциал, оборона «Марселя» допускает много ошибок, пропуская в среднем два мяча за игру за последние пять матчей. Такая уязвимость может сыграть ключевую роль против сильной атаки «Лилля».

Факты о командах:

«Лилль»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Марсель»

Пропускает в 7 последних матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 28% (11) 31% (12) 41% (16) 48 Забитых мячей 56 1.23 В среднем за матч 1.44 3:1 Крупнейшая победа 5:4 Самый результативный матч: 5:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 32 тур Лилль 1 : 1 Марсель Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 15 тур Марсель 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 28 тур Лилль 3 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 11 тур Марсель 0 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 36 тур Лилль 2 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 7 тур Марсель 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 21 тур Марсель 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 9 тур Лилль 2 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 28 тур Лилль 2 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 4 тур Марсель 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 25 тур Лилль 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 12 тур Марсель 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур Марсель 1 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 8 тур Лилль 3 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 34 тур Марсель 5 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 11 тур Лилль 0 : 1 Марсель Франция. Лига 1, 30 тур Лилль 0 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 18 тур Марсель 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 23 тур Марсель 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 11 тур Лилль 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 37 тур Лилль 0 : 4 Марсель Франция. Лига 1, 19 тур Марсель 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 34 тур Марсель 0 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 16 тур Лилль 1 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 32 тур Лилль 0 : 0 Марсель Франция. Лига 1, 14 тур Марсель 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 20 тур Марсель 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 4 тур Лилль 3 : 2 Марсель Суперкубок Франции, Финал Марсель 5 : 4 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур Марсель 1 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 10 тур Лилль 1 : 3 Марсель Франция. Лига 1, 37 тур Лилль 3 : 2 Марсель Кубок Французской Лиги, 1/4 финала Марсель 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 2 тур Марсель 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 33 тур Лилль 1 : 2 Марсель Франция. Лига 1, 15 тур Марсель 2 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 34 тур Марсель 1 : 3 Лилль Франция. Лига 1, 16 тур Лилль 1 : 1 Марсель

Прогноз на матч «Лилль» – «Марсель»

Учитывая форму команд, можно ожидать зрелищный и результативный матч. «Лилль» имеет преимущество благодаря домашнему фактору и более надежной обороне. «Марсель» способен навязать борьбу, но слабая игра в защите и провалы на выезде могут не позволить им увезти очки. «Лилль» должен воспользоваться шансами и одержать важную победу в борьбе за Лигу чемпионов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лилль».

Рекомендованные ставки: