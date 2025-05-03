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Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Марсель»: Лига 1, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:50
Лилль - Марсель
04 мая 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 32 тур
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9.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Лилль»
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4 мая на стадионе «Пьер Моруа» состоится важный матч 32-го тура Лиги 1, где «Лилль» встретится с «Марселем». Оба клуба ведут борьбу за попадание в еврокубки, и этот поединок может серьезно повлиять на их позиции. «Лилль» набрал хорошую форму, одержав три победы подряд, а «Марсель» впечатляет результативностью, но испытывает проблемы в обороне, особенно в гостях. Ожидается напряженная и результативная встреча, где каждый гол может стать ключевым.

«Лилль»

«Лилль» уверенно идет в верхней части таблицы, демонстрируя стабильность и сбалансированность. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила всего 4, что подчеркивает надежность обороны и эффективность атаки. Джонатан Дэвид продолжает оставаться главным бомбардиром команды, оформив 23 мяча за 42 матча сезона. «Лилль» особенно силен дома, где команда не проигрывает уже несколько игр подряд, а также традиционно успешно играет против «Марселя». Важно отметить, что «Лилль» забивает в каждой из последних пяти встреч и набрал оптимальную форму перед важным матчем.

«Марсель»

«Марсель» сохраняет второе место в турнирной таблице, однако результаты на выезде оставляют желать лучшего. Команда проиграла четыре последних выездных матча, демонстрируя нестабильность в обороне. При этом атака остается сильной стороной «Марселя»: в последних пяти матчах команда забила 13 голов. Лидером нападения является Мэйсон Гринвуд, который забил 19 мячей в 33 встречах. Несмотря на атакующий потенциал, оборона «Марселя» допускает много ошибок, пропуская в среднем два мяча за игру за последние пять матчей. Такая уязвимость может сыграть ключевую роль против сильной атаки «Лилля».

Факты о командах:

«Лилль»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Марсель»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
28% (11)
31% (12)
41% (16)
48
Забитых мячей
56
1.23
В среднем за матч
1.44
3:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
04.05.2025
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
1 : 1
14.01.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1 : 1
14.12.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
3 : 1
05.04.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
04.11.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
2 : 1
20.05.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
10.09.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
16.01.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2 : 0
03.10.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2 : 0
03.03.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1 : 1
20.09.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 2
16.02.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
2 : 1
02.11.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 2
25.01.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
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30.09.2018
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Франция. Лига 1, 34 тур
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5 : 1
21.04.2018
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
29.10.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
17.03.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2 : 0
18.12.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1 : 1
29.01.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 2
25.10.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0 : 4
16.05.2015
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 1
21.12.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
0 : 0
20.04.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 0
03.12.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
0 : 0
14.04.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1 : 0
25.11.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2 : 0
15.01.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
3 : 2
28.08.2011
Марсель
Суперкубок Франции, Финал
Марсель
5 : 4
27.07.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 2
06.03.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
1 : 3
24.10.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
3 : 2
08.05.2010
Марсель
Кубок Французской Лиги, 1/4 финала
Марсель
2 : 1
27.01.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
1 : 0
16.08.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 2
26.04.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 2
23.11.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
1 : 3
20.04.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
01.12.2007
Марсель
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Прогноз на матч «Лилль» – «Марсель»

Учитывая форму команд, можно ожидать зрелищный и результативный матч. «Лилль» имеет преимущество благодаря домашнему фактору и более надежной обороне. «Марсель» способен навязать борьбу, но слабая игра в защите и провалы на выезде могут не позволить им увезти очки. «Лилль» должен воспользоваться шансами и одержать важную победу в борьбе за Лигу чемпионов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лилль».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Лилль» – коэффициент 9.50
  • Победа «Лилль» – коэффициент 2.35
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.60

9.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Лилль»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Марсель Лилль
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