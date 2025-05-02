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Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Верона»: Серия А, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:00
Интер - Верона
03 мая 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
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6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Интера»
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3 мая на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 35 тура Серии А между «Интером» и «Вероной». Хозяева продолжают бороться за чемпионство, несмотря на спад в последних турах, а гости пытаются набрать очки, чтобы не опуститься ближе к зоне вылета. «Интер» демонстрирует атакующий футбол, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» редко забивает, но цепляется за ничьи с командами из середины таблицы.

«Интер»

«Интер» занимает 2 место с 71 очком после 34 туров. Команда проиграла «Роме» (0:1) в последнем туре, прервав серию без поражений в Серии А. Лидером атаки остаeтся Лаутаро Мартинес с 21 голом в 47 матчах. В последних 5 турах команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Интер» остаeтся самой результативной командой чемпионата (72 гола), но оборона даeт сбои – команда пропускает в 10 матчах подряд. В атаке команда полагается на скорость флангов и индивидуальное мастерство лидеров.

«Верона»

«Верона» занимает 15 место с 32 очками. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, проиграв «Кальяри» (0:2) в последней игре. Лидером атаки остаeтся Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. В последних 5 турах «Верона» забила всего 1 гол (0.20 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). Атака испытывает трудности с созданием моментов, а защита остаeтся единственным относительно стабильным элементом команды.

Факты о командах:

«Интер»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 10 последних матчах.
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.

«Верона»

  • Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах.

Личные встречи
81% (17)
19% (4)
0% (0)
51
Забитых мячей
16
2.43
В среднем за матч
0.76
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
1 : 0
03.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 5
23.11.2024
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
2 : 2
26.05.2024
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 6
03.05.2023
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 0
14.01.2023
Верона
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 0
09.04.2022
Верона
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 3
27.08.2021
Интер
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1 : 0
25.04.2021
Верона
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 2
23.12.2020
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2 : 2
09.07.2020
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 1
09.11.2019
Верона
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3 : 0
31.03.2018
Верона
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1 : 2
30.10.2017
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3 : 3
07.02.2016
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 0
23.09.2015
Верона
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 3
11.04.2015
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 2
26.10.2013
Верона
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2 : 0
18.12.2012
Верона
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Прогноз на матч «Интер» – «Верона»

«Интер» подходит к матчу с мотивацией прервать серию неудач. Команда активно атакует, создаeт моменты, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» играет от обороны и редко забивает, делая ставку на стандарты. Гости постараются сдерживать атаки «Интера», но класс хозяев выше, особенно на «Сан-Сиро». Ожидается, что «Интер» сможет реализовать своe преимущество, но вряд ли разгромит соперника – матч может пройти в осторожном ключе, особенно после напряжeнного календаря хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интер» – коэффициент 1.35
  • Интер не пропустит – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Интер» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Интера» – коэффициент 6.50

6.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Интера»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Верона Интер
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