3 мая на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 35 тура Серии А между «Интером» и «Вероной». Хозяева продолжают бороться за чемпионство, несмотря на спад в последних турах, а гости пытаются набрать очки, чтобы не опуститься ближе к зоне вылета. «Интер» демонстрирует атакующий футбол, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» редко забивает, но цепляется за ничьи с командами из середины таблицы.

«Интер»

«Интер» занимает 2 место с 71 очком после 34 туров. Команда проиграла «Роме» (0:1) в последнем туре, прервав серию без поражений в Серии А. Лидером атаки остаeтся Лаутаро Мартинес с 21 голом в 47 матчах. В последних 5 турах команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Интер» остаeтся самой результативной командой чемпионата (72 гола), но оборона даeт сбои – команда пропускает в 10 матчах подряд. В атаке команда полагается на скорость флангов и индивидуальное мастерство лидеров.

«Верона»

«Верона» занимает 15 место с 32 очками. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, проиграв «Кальяри» (0:2) в последней игре. Лидером атаки остаeтся Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. В последних 5 турах «Верона» забила всего 1 гол (0.20 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). Атака испытывает трудности с созданием моментов, а защита остаeтся единственным относительно стабильным элементом команды.

Факты о командах:

«Интер»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 10 последних матчах.

Не выигрывает в 5 последних матчах.

«Верона»

Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах.

Личные встречи 81% (17) 19% (4) 0% (0) 51 Забитых мячей 16 2.43 В среднем за матч 0.76 6:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:6 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 35 тур Интер 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 13 тур Верона 0 : 5 Интер Италия. Серия А, 38 тур Верона 2 : 2 Интер Италия. Серия А, 19 тур Интер 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 33 тур Верона 0 : 6 Интер Италия. Серия А, 18 тур Интер 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 32 тур Интер 2 : 0 Верона Италия. Серия А, 2 тур Верона 1 : 3 Интер Италия. Серия А, 33 тур Интер 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 14 тур Верона 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 31 тур Верона 2 : 2 Интер Италия. Серия А, 12 тур Интер 2 : 1 Верона Италия. Серия А, 30 тур Интер 3 : 0 Верона Италия. Серия А, 11 тур Верона 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 24 тур Верона 3 : 3 Интер Италия. Серия А, 5 тур Интер 1 : 0 Верона Италия. Серия А, 30 тур Верона 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 11 тур Интер 2 : 2 Верона Италия. Серия А, 28 тур Верона 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 9 тур Интер 4 : 2 Верона Италия. Кубок, 1/8 финала Интер 2 : 0 Верона

Прогноз на матч «Интер» – «Верона»

«Интер» подходит к матчу с мотивацией прервать серию неудач. Команда активно атакует, создаeт моменты, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» играет от обороны и редко забивает, делая ставку на стандарты. Гости постараются сдерживать атаки «Интера», но класс хозяев выше, особенно на «Сан-Сиро». Ожидается, что «Интер» сможет реализовать своe преимущество, но вряд ли разгромит соперника – матч может пройти в осторожном ключе, особенно после напряжeнного календаря хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки: