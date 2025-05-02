3 мая на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 35 тура Серии А между «Интером» и «Вероной». Хозяева продолжают бороться за чемпионство, несмотря на спад в последних турах, а гости пытаются набрать очки, чтобы не опуститься ближе к зоне вылета. «Интер» демонстрирует атакующий футбол, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» редко забивает, но цепляется за ничьи с командами из середины таблицы.
«Интер»
«Интер» занимает 2 место с 71 очком после 34 туров. Команда проиграла «Роме» (0:1) в последнем туре, прервав серию без поражений в Серии А. Лидером атаки остаeтся Лаутаро Мартинес с 21 голом в 47 матчах. В последних 5 турах команда забила 5 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.00 и 2.00 за игру). «Интер» остаeтся самой результативной командой чемпионата (72 гола), но оборона даeт сбои – команда пропускает в 10 матчах подряд. В атаке команда полагается на скорость флангов и индивидуальное мастерство лидеров.
«Верона»
«Верона» занимает 15 место с 32 очками. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, проиграв «Кальяри» (0:2) в последней игре. Лидером атаки остаeтся Каспер Тенгстедт с 7 голами в 23 матчах. В последних 5 турах «Верона» забила всего 1 гол (0.20 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). Атака испытывает трудности с созданием моментов, а защита остаeтся единственным относительно стабильным элементом команды.
Факты о командах:
«Интер»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 10 последних матчах.
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
«Верона»
- Забивает в среднем 0.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Интер» – «Верона»
«Интер» подходит к матчу с мотивацией прервать серию неудач. Команда активно атакует, создаeт моменты, но страдает от ошибок в обороне. «Верона» играет от обороны и редко забивает, делая ставку на стандарты. Гости постараются сдерживать атаки «Интера», но класс хозяев выше, особенно на «Сан-Сиро». Ожидается, что «Интер» сможет реализовать своe преимущество, но вряд ли разгромит соперника – матч может пройти в осторожном ключе, особенно после напряжeнного календаря хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Интера».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Интер» – коэффициент 1.35
- Интер не пропустит – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Интер» больше 1.5 – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Точный счeт 2:0 в пользу «Интера» – коэффициент 6.50