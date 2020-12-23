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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 23 декабря 2020
Верона
23.12.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Интер
63'
И. Илич
52'
Л. Мартинес
69'
М. Шкриньяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
87'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Л. Мартинес
83'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Д. Маньяни
79'
70'
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Перишич
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкриньяр
Пас отдал
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Димарко
64'
ГОЛ! 1:1!
И. Илич
63'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Ловато
59'
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Дзакканьи
53'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Э. Колли
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Хакими
Замена
И. Илич
️️️️
Э. Сальседо
46'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
М. Ловато
️️️️
П. Давидович
31'
Желтая карточка
П. Давидович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
45
Филип Йебоа
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
11
Чеккерини
96
Маньяни
32
Димарко
27
Давидович
19
Фараони
44
Велозу
61
Тамез
19
Колли
10
Дзакканьи
10
Сальседо
3-3-1-1-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Хакими
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
5
Перишич
9
Лукаку
10
Мартинес
27
Давидович
5
Ловато
5
Ловато
27
Давидович
10
Сальседо
20
Илич
20
Илич
10
Сальседо
Ловато
22
Гюнтер
22
Гюнтер
Ловато
19
Колли
27
Рюгг
27
Рюгг
19
Колли
10
Дзакканьи
88
Лазович
88
Лазович
10
Дзакканьи
5
Перишич
23
Видаль
23
Видаль
5
Перишич
10
Мартинес
21
Гальярдини
21
Гальярдини
10
Мартинес
Остались в запасе
Верона
Интер
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Филип Йебоа
ЦФ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Филип Йебоа
ЦФ
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Андреа Данци
ЦП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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