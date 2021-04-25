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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 25 апреля 2021
Интер
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Верона
76'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
79'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
79'
77'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Бесса
ГОЛ! 1:0!
М. Дармиан
Пас отдал
А. Хакими
76'
72'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Димарко
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
71'
68'
Желтая карточка
А. Барак
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
65'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
65'
65'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
А. Тамез
46'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Маньяни
46'
Замена
П. Давидович
️️️️
Ф. Чеккерини
42'
Желтая карточка
Д. Маньяни
28'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-3-1-1
16
Сильвестри
19
Фараони
96
Маньяни
11
Чеккерини
32
Димарко
61
Тамез
20
Илич
11
Бесса
88
Лазович
72
Барак
15
Ласанья
2
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
2
Хакими
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
32
Димарко
13
Удогие
13
Удогие
32
Димарко
11
Чеккерини
27
Давидович
27
Давидович
11
Чеккерини
96
Маньяни
22
Гюнтер
22
Гюнтер
96
Маньяни
11
Бесса
19
Колли
19
Колли
11
Бесса
61
Тамез
10
Сальседо
10
Сальседо
61
Тамез
Остались в запасе
Интер
Верона
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Интер - Верона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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