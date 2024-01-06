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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 06 января 2024
Интер
06.01.2024, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Верона
13'
Л. Мартинес
90+3'
Д. Фраттези
74'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Верона
90'
+10
Пенальти не реализован!
Т. Анри
90'
+5
Красная карточка
Д. Лазович
ГОЛ! 2:1!
Д. Фраттези
90'
+3
90'
+1
Замена
Шарлис
️️️️
Т. Суслов
87'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Нгонг
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Б. Павар
83'
78'
Желтая карточка
Т. Суслов
77'
Желтая карточка
Д. Коппола
74'
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
О. Дуда
73'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Доиг
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
73'
73'
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
Замена
Ф. Димарко
️️️️
К. Аугусто
72'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
61'
46'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Х. Мбула
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Г. Мхитарян
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-1-3-3
96
Монтипо
42
Коппола
96
Маньяни
3
Доиг
14
Фолоруншо
38
Чачуа
8
Дуда
11
Мбула
11
Джурич
10
Суслов
16
Нгонг
30
Аугусто
32
Димарко
32
Димарко
30
Аугусто
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
28
Павар
16
Фраттези
16
Фраттези
28
Павар
22
Мхитарян
4
Санчес
4
Санчес
22
Мхитарян
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
3
Доиг
32
Кабаль
32
Кабаль
3
Доиг
11
Мбула
88
Лазович
88
Лазович
11
Мбула
10
Суслов
8
Шарлис
8
Шарлис
10
Суслов
16
Нгонг
11
Каллон
11
Каллон
16
Нгонг
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
Остались в запасе
Интер
Верона
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
16
15
Офсайды
6
1
Количество передач
510
319
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.34
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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