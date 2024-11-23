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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 23 ноября 2024
Верона
23.11.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 5
Завершен
Интер
17'
Х. Корреа
22'
М. Тюрам
25'
М. Тюрам
31'
С. де Врей
41'
Я. Биссек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Интер
90'
+2
Желтая карточка
М. Арнаутович
74'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
К. Аугусто
Замена
Т. Суслов
️️️️
К. Тенгстедт
69'
62'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
А. Бастони
62'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
Желтая карточка
Р. Белахьян
55'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Брадарич
46'
Замена
Д. Гиларди
️️️️
П. Давидович
46'
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Харруи
46'
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
Н. Барелла
41'
ГОЛ! 0:5!
Я. Биссек
Пас отдал
Х. Корреа
Желтая карточка
П. Давидович
33'
31'
ГОЛ! 0:4!
С. де Врей
Пас отдал
К. Асллани
25'
ГОЛ! 0:3!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Бастони
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Х. Корреа
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корреа
Пас отдал
М. Тюрам
15'
Замена
С. де Врей
️️️️
Ф. Ачерби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
(К)
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
(К)
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
6
Брадарич
96
Маньяни
27
Давидович
24
Данильюк
21
Белахьян
8
Сердар
21
Харруи
38
Чачуа
25
Москера
20
Тенгстедт
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
8
Асллани
30
Аугусто
23
Барелла
22
Мхитарян
32
Корреа
9
Тюрам
27
Давидович
87
Гиларди
87
Гиларди
27
Давидович
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
21
Харруи
80
Силва
80
Силва
21
Харруи
20
Тенгстедт
10
Суслов
10
Суслов
20
Тенгстедт
15
Ачерби
6
де Врей
6
де Врей
15
Ачерби
95
Бастони
16
Фраттези
16
Фраттези
95
Бастони
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
30
Аугусто
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
30
Аугусто
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Верона
Интер
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Верона - Интер
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
5
Офсайды
2
0
Количество передач
340
798
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
93
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.51
3.14
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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