25 апреля на «Парк-де-Пренс» пройдет центральный матч 31 тура французской Лиги 1: «ПСЖ» принимает «Ниццу». Парижане уверенно лидируют в чемпионате и стремятся досрочно оформить чемпионство, в то время как гости из «Ниццы» сражаются за попадание в зону еврокубков и демонстрируют стабильную игру в атаке.
«ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» продолжает идти по турниру без поражений на протяжении 16 матчей, забивая в каждом из них. Команда Луиса Энрике владеет мощнейшим атакующим потенциалом – 83 гола в 30 турах, что является лучшим показателем в Лиге 1. Лидер нападения Усман Дембеле в прекрасной форме и уже забил 32 мяча. Однако защита не так безупречна – парижане пропустили в четырех последних матчах. Несмотря на ничью с «Нантом», «ПСЖ» сохраняет отрыв от преследователей и остается грозной силой, особенно на своем поле.
«Ницца»
«Ницца» показывает боеспособную игру на фоне сильных соперников, забивая в пяти последних турах. Команда стабильно атакует, но страдает в обороне – 8 пропущенных голов в пяти матчах. Эванн Гессан стал главной ударной силой в атаке, оформив 12 голов. Коллектив играет агрессивно, но нестабильно в выездных встречах. Несмотря на победу над «Анжером», «Ницца» находится под давлением борьбы за зону Лиги Европы и обязана рисковать.
Факты о командах
«ПСЖ»
- Не проигрывает в 16 матчах
- Забивает в 16 последних матчах
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 4 последних матчах
«Ницца»
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.60 гола пропущено за матч
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»
Соперники находятся в неплохой форме, особенно в атакующей фазе. «ПСЖ» должен диктовать условия дома, при этом «Ницца» редко уходит с поля без забитого мяча. Вероятен обмен голами и результативная игра. Парижане ближе к победе, но с оглядкой на оборонительные ошибки.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88