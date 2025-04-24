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«ПСЖ» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.57

24 апреля 2025 8:36
ПСЖ - Ницца
25 апр. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 31 тур
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1.57
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
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25 апреля на «Парк-де-Пренс» пройдет центральный матч 31 тура французской Лиги 1: «ПСЖ» принимает «Ниццу». Парижане уверенно лидируют в чемпионате и стремятся досрочно оформить чемпионство, в то время как гости из «Ниццы» сражаются за попадание в зону еврокубков и демонстрируют стабильную игру в атаке.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» продолжает идти по турниру без поражений на протяжении 16 матчей, забивая в каждом из них. Команда Луиса Энрике владеет мощнейшим атакующим потенциалом – 83 гола в 30 турах, что является лучшим показателем в Лиге 1. Лидер нападения Усман Дембеле в прекрасной форме и уже забил 32 мяча. Однако защита не так безупречна – парижане пропустили в четырех последних матчах. Несмотря на ничью с «Нантом», «ПСЖ» сохраняет отрыв от преследователей и остается грозной силой, особенно на своем поле.

«Ницца»

«Ницца» показывает боеспособную игру на фоне сильных соперников, забивая в пяти последних турах. Команда стабильно атакует, но страдает в обороне – 8 пропущенных голов в пяти матчах. Эванн Гессан стал главной ударной силой в атаке, оформив 12 голов. Коллектив играет агрессивно, но нестабильно в выездных встречах. Несмотря на победу над «Анжером», «Ницца» находится под давлением борьбы за зону Лиги Европы и обязана рисковать.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 16 матчах
  • Забивает в 16 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Ницца»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.60 гола пропущено за матч

Личные встречи
55% (21)
18% (7)
26% (10)
65
Забитых мячей
36
1.71
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
1 : 3
25.04.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1 : 1
06.10.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 2
15.05.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
3 : 1
13.03.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
2 : 3
15.09.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
0 : 2
08.04.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
2 : 1
01.10.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
1 : 0
05.03.2022
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
0 : 0
31.01.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
0 : 0
01.12.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 1
13.02.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0 : 3
20.09.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 4
18.10.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
1 : 1
04.05.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
0 : 3
29.09.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
1 : 2
18.03.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
3 : 0
27.10.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 1
30.04.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 2
11.12.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
4 : 1
02.04.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
04.12.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
1 : 3
18.04.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
1 : 0
29.11.2014
Ницца
Товарищеские матчи,
ПСЖ
2 : 1
23.07.2014
Ницца
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
0 : 1
28.03.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
3 : 1
09.11.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 0
21.04.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
01.12.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
12.02.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
2 : 1
21.09.2011
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0 : 3
20.02.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
0 : 0
03.10.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
1 : 0
20.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
0 : 1
07.11.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
2 : 1
05.04.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
01.11.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
2 : 3
13.04.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
25.11.2007
ПСЖ
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

Соперники находятся в неплохой форме, особенно в атакующей фазе. «ПСЖ» должен диктовать условия дома, при этом «Ницца» редко уходит с поля без забитого мяча. Вероятен обмен голами и результативная игра. Парижане ближе к победе, но с оглядкой на оборонительные ошибки.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.57
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Ницца ПСЖ
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1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
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1.75
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