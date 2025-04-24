25 апреля на «Парк-де-Пренс» пройдет центральный матч 31 тура французской Лиги 1: «ПСЖ» принимает «Ниццу». Парижане уверенно лидируют в чемпионате и стремятся досрочно оформить чемпионство, в то время как гости из «Ниццы» сражаются за попадание в зону еврокубков и демонстрируют стабильную игру в атаке.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» продолжает идти по турниру без поражений на протяжении 16 матчей, забивая в каждом из них. Команда Луиса Энрике владеет мощнейшим атакующим потенциалом – 83 гола в 30 турах, что является лучшим показателем в Лиге 1. Лидер нападения Усман Дембеле в прекрасной форме и уже забил 32 мяча. Однако защита не так безупречна – парижане пропустили в четырех последних матчах. Несмотря на ничью с «Нантом», «ПСЖ» сохраняет отрыв от преследователей и остается грозной силой, особенно на своем поле.

«Ницца»

«Ницца» показывает боеспособную игру на фоне сильных соперников, забивая в пяти последних турах. Команда стабильно атакует, но страдает в обороне – 8 пропущенных голов в пяти матчах. Эванн Гессан стал главной ударной силой в атаке, оформив 12 голов. Коллектив играет агрессивно, но нестабильно в выездных встречах. Несмотря на победу над «Анжером», «Ницца» находится под давлением борьбы за зону Лиги Европы и обязана рисковать.

Факты о командах

«ПСЖ»

Не проигрывает в 16 матчах

Забивает в 16 последних матчах

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 последних матчах

«Ницца»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.60 гола пропущено за матч

Личные встречи 55% (21) 18% (7) 26% (10) 65 Забитых мячей 36 1.71 В среднем за матч 0.95 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 31 тур ПСЖ 1 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 7 тур Ницца 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 32 тур Ницца 1 : 2 ПСЖ Франция. Кубок, 1/4 финала ПСЖ 3 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 5 тур ПСЖ 2 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 30 тур Ницца 0 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 9 тур ПСЖ 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 27 тур Ницца 1 : 0 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала ПСЖ 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 16 тур ПСЖ 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур ПСЖ 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 4 тур Ницца 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 10 тур Ницца 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 35 тур ПСЖ 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 8 тур Ницца 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 30 тур Ницца 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 11 тур ПСЖ 3 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 35 тур Ницца 3 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 17 тур ПСЖ 2 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 32 тур ПСЖ 4 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 17 тур Ницца 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 33 тур Ницца 1 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 15 тур ПСЖ 1 : 0 Ницца Товарищеские матчи, ПСЖ 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 31 тур Ницца 0 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ 3 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 33 тур ПСЖ 3 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 15 тур Ницца 2 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур Ницца 0 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 7 тур ПСЖ 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 24 тур Ницца 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 8 тур ПСЖ 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 29 тур Ницца 1 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 13 тур ПСЖ 0 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 30 тур ПСЖ 2 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 12 тур Ницца 1 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 33 тур ПСЖ 2 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 15 тур Ницца 2 : 1 ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ницца»

Соперники находятся в неплохой форме, особенно в атакующей фазе. «ПСЖ» должен диктовать условия дома, при этом «Ницца» редко уходит с поля без забитого мяча. Вероятен обмен голами и результативная игра. Парижане ближе к победе, но с оглядкой на оборонительные ошибки.

Рекомендации по ставкам: