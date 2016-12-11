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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 11 декабря 2016
ПСЖ
11.12.2016, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
46'
Э. Кавани
60'
Э. Кавани
32'
В. Сиприен
45+3'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бельханда
90'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Р. Вальтер
83'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Т. Менье
️️️️
А. Ди Мария
82'
Желтая карточка
Т. Мотта
77'
75'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Плеа
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Верратти
75'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
60'
49'
Замена
О. Боскальи
️️️️
Дальберт
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
С. Орье
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
Дальберт
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Крыховяк
45'
Желтая карточка
Л. Курзава
41'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиприен
11'
Желтая карточка
М. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
8
Блейз Матюиди
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
20
Крыховяк
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
8
Матюиди
10
Кавани
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
5
Сарр
21
Перейра
29
Дальберт
20
Бельханда
14
Сери
6
Вальтер
25
Сиприен
14
Плеа
11
Ди Мария
12
Менье
12
Менье
11
Ди Мария
6
Верратти
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
6
Верратти
20
Крыховяк
7
Моура
7
Моура
20
Крыховяк
29
Дальберт
21
Боскальи
21
Боскальи
29
Дальберт
6
Вальтер
26
Косьелло
26
Косьелло
6
Вальтер
14
Плеа
45
Балотелли
45
Балотелли
14
Плеа
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча ПСЖ - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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