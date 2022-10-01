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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 01 октября 2022
ПСЖ
01.10.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
29'
Л. Месси
83'
К. Мбаппе
47'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ницца
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
+1
Замена
Д. Перейра
️️️️
Р. Саншеш
88'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Месси
88'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Н. Мукиэле
83'
83'
Замена
А. Делор
️️️️
Г. Лаборд
76'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
75'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
М. Лемина
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Руис
72'
61'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Баркли
61'
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
58'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
У. Экитике
58'
47'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ю. Аталь
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
29'
27'
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-2-3
1
Доннарумма
20
Мукиэле
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
10
Неймар
22
Экитике
10
Месси
4-2-2-1-1
1
Шмейхель
20
Аталь
2
Вити
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Баркли
21
Рэмзи
10
Диоп
9
Лаборд
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
Саншеш
2
Перейра
2
Перейра
Саншеш
8
Руис
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Руис
10
Месси
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Месси
22
Экитике
10
Мбаппе
10
Мбаппе
22
Экитике
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
21
Рэмзи
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Рэмзи
99
Лемина
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
99
Лемина
9
Лаборд
9
Делор
9
Делор
9
Лаборд
6
Баркли
19
Пепе
19
Пепе
6
Баркли
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Марцин Булка
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча ПСЖ - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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