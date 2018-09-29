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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 29 сентября 2018
Ницца
29.09.2018, суббота, 18:15
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
22'
Неймар
46'
К. Нкунку
90+2'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
87'
Желтая карточка
Х. Бернат
67'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Вторая желтая
В. Сиприен
59'
Желтая карточка
Данте
55'
46'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Желтая карточка
В. Сиприен
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
13
Коли
29
Эрейе
5
Сарр
20
Аталь
4
Данте
61
Тамез
33
Лис-Мелу
17
Макенго
9
Маолида
10
Сен-Максимен
4-1-3-2
23
Ареоля
3
Силва
5
Маркиньос
3
Кимпембе
6
Керер
12
Рабьо
11
Ди Мария
19
Диаби
10
Неймар
10
Мбаппе
28
Нкунку
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ницца - ПСЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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