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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 05 марта 2022
Ницца
05.03.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
88'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - ПСЖ
90'
+1
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Вейналдум
90'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Т. Керер
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
К. Стенгс
88'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Д. Клюйверт
86'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
79'
79'
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Ди Мария
Замена
К. Стенгс
️️️️
К. Тюрам
79'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Лемина
70'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
70'
Желтая карточка
М. Лемина
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-1-2
44
Бенитес
26
Бар
24
Данильюк
4
Данте
20
Тодибо
99
Лемина
19
Тюрам
13
Росарио
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-2-3
1
Навас
22
Диалло
6
Керер
5
Маркиньос
24
Бернат
2
Перейра
23
Вейналдум
6
Верратти
10
Месси
11
Ди Мария
10
Неймар
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
99
Лемина
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
99
Лемина
19
Клюйверт
6
Будауи
6
Будауи
19
Клюйверт
19
Тюрам
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Тюрам
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
6
Керер
7
Дракслер
7
Дракслер
6
Керер
23
Вейналдум
5
Гуйе
5
Гуйе
23
Вейналдум
11
Ди Мария
9
Икарди
9
Икарди
11
Ди Мария
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
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