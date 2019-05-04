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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 04 мая 2019
ПСЖ
04.05.2019, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
60'
Неймар (П)
46'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
К. Эрейе
90'
Желтая карточка
Данте
69'
Желтая карточка
Ю. Аталь
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
60'
Желтая карточка
М. Верратти
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
24
Бернат
3
Кимпембе
5
Маркиньос
10
Алвес
5
Паредес
6
Верратти
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
3-3-2-2
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
29
Эрейе
13
Бюрнер
15
Данило
20
Аталь
61
Тамез
33
Лис-Мелу
10
Сен-Максимен
37
Ганаго
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча ПСЖ - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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