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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 03 октября 2010
ПСЖ
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
+2
Желтая карточка
Х. Бамого
Желтая карточка
С. Тьене
+2
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
Д. Оспина
Замена
Ж. Клеман
️️️️
К. Шантом
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Л. Жюли
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Х. Бамого
️️️️
К. Кулибали
17'
Желтая карточка
Д. Любоя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Ницца
30
Лукас Веронезе
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
22
Арман
12
Сахо
13
Жалле
12
Нене
8
Шантом
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
4-5-1
1
Оспина
29
Клер
12
Гаке
39
Пейчинович
2
Сивелли
27
Сабле
40
Мунье
15
Кулибали
15
Дигар
14
Фаэ
28
Любоя
8
Шантом
11
Клеман
11
Клеман
8
Шантом
0
Жюли
29
Сессеньон
29
Сессеньон
0
Жюли
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
15
Кулибали
21
Бамого
21
Бамого
15
Кулибали
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
30
Лукас Веронезе
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Веронезе
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча ПСЖ - Ницца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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