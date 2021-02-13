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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 13 февраля 2021
ПСЖ
13.02.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
22'
Ю. Дракслер
76'
М. Кен
50'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
Желтая карточка
М. Икарди
89'
Желтая карточка
К. Мбаппе
87'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
83'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Кен
83'
Замена
М. Баккер
️️️️
Ю. Дракслер
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Л. Курзава
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Кен
Пас отдал
М. Икарди
76'
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
4-2-1-3
1
Навас
3
Курзава
3
Кимпембе
5
Маркиньос
6
Керер
5
Гуйе
5
Паредес
7
Дракслер
9
Икарди
9
Кен
10
Мбаппе
4-2-3-1
44
Бенитес
2
Салиба
3
Пельмар
20
Тодибо
11
Камара
6
Будауи
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Гуири
7
Дракслер
5
Баккер
5
Баккер
7
Дракслер
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
9
Кен
21
Эррера
21
Эррера
9
Кен
3
Курзава
7
Сарабия
7
Сарабия
3
Курзава
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
7
Хави Симонс
ПВ
20
Эдуар Мишу
АП
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
20
Эдуар Мишу
АП
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча ПСЖ - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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