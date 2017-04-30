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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 30 апреля 2017
Ницца
30.04.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
26'
М. Балотелли
48'
Р. Перейра
90+2'
А. Донис
64'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
90'
+3
Красная карточка
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:1!
А. Донис
90'
+2
90'
Красная карточка
Т. Мотта
Замена
М. Оббади
️️️️
В. Косьелло
84'
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
М. Ле Биан
️️️️
М. Балотелли
78'
Замена
А. Донис
️️️️
В. Эйссерик
75'
65'
Замена
А. Рабьо
️️️️
С. Орье
64'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
Пас отдал
Т. Силва
59'
Желтая карточка
Э. Кавани
59'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
52'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Ю. Бельханда
48'
45'
Замена
Т. Менье
️️️️
Максвелл
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Р. Перейра
26'
Желтая карточка
Дальберт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
44
Байссе
4
Данте
29
Дальберт
21
Перейра
14
Сери
9
Эйссерик
26
Косьелло
20
Бельханда
45
Балотелли
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Кавани
26
Косьелло
21
Оббади
21
Оббади
26
Косьелло
45
Балотелли
8
Ле Биан
8
Ле Биан
45
Балотелли
9
Эйссерик
11
Донис
11
Донис
9
Эйссерик
17
Максвелл
12
Менье
12
Менье
17
Максвелл
92
Орье
12
Рабьо
12
Рабьо
92
Орье
7
Дракслер
7
Моура
7
Моура
7
Дракслер
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ницца - ПСЖ
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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