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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 05 апреля 2009
ПСЖ
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
20'
Г. Оаро
51'
С. Траоре
36'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
Желтая карточка
С. Роль
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Адеилсон
️️️️
Х. Бамого
Замена
К. Шантом
️️️️
П. Луйиндула
Замена
️️️️
Э. Фаэ
ГОЛ! 2:1!
С. Траоре
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
М. Траоре
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
0
Сириль Роль
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
0
Адеилсон
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
3-4-2
1
Ландро
6
Маконда
13
Траоре
2
Сеара
11
Клеман
0
Макелеле
29
Сессеньон
0
Жюли
88
Луйиндула
99
Оаро
3-1-4-2
1
Оспина
0
Эшуафни
4
Апам
5
Канте
8
Траоре
14
Фаэ
15
Кулибали
8
Эльебюик
0
Роль
14
Реми
21
Бамого
29
Сессеньон
7
Панкрат
7
Панкрат
29
Сессеньон
88
Луйиндула
8
Шантом
8
Шантом
88
Луйиндула
21
Бамого
0
Адеилсон
0
Адеилсон
21
Бамого
8
Траоре
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
8
Траоре
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча ПСЖ - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Парк де Пренс
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