Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 18 марта 2018
Ницца
18.03.2018, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
17'
А. Сен-Максимен
21'
А. Ди Мария
82'
Д. Алвес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алвес
Пас отдал
А. Рабьо
74'
Желтая карточка
М. Верратти
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Бершиче
ГОЛ! 1:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
А. Плеа
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
4
Данте
23
Ле Марша
5
Сарр
2
Суке
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
14
Сери
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
14
Плеа
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Кимпембе
3
Силва
17
Бершиче
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Ницца
ПСЖ
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+