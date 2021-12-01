Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 01 декабря 2021
ПСЖ
01.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
88'
Желтая карточка
М. Бар
80'
Замена
А. Гуири
️️️️
Х. Будауи
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Ди Мария
77'
Замена
Л. Паредес
️️️️
П. Кимпембе
77'
Желтая карточка
А. Ди Мария
76'
74'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
74'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
66'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Замена
М. Верратти
️️️️
Э. Эбимбе
62'
Желтая карточка
Д. Перейра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Хакими
5
Гуйе
2
Перейра
12
Рафинья
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-1-1-2
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
3
Кимпембе
5
Паредес
5
Паредес
3
Кимпембе
Эбимбе
6
Верратти
6
Верратти
Эбимбе
29
Эбимбе
29
Эбимбе
11
Ди Мария
9
Икарди
9
Икарди
11
Ди Мария
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
9
Гуири
9
Гуири
6
Будауи
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
Ницца
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+