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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 31 января 2022
ПСЖ
31.01.2022, понедельник, 23:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ницца
90'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Х. Симонс
️️️️
К. Дагба
80'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
80'
79'
Желтая карточка
Ю. Аталь
77'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
77'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
75'
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Тюрам
75'
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
Желтая карточка
К. Дагба
71'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Икарди
64'
63'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
62'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
60'
Желтая карточка
Х. Будауи
Желтая карточка
Т. Керер
54'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Эррера
46'
29'
Желтая карточка
А. Гуири
Желтая карточка
Д. Перейра
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
22
Денис Франки
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
15
Данило
ОП
99
Марио Лемина
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
6
Керер
3
Кимпембе
2
Дагба
2
Перейра
6
Верратти
21
Эррера
7
Дракслер
10
Месси
9
Икарди
4-2-1-1-2
1
Булка
3
Лотомба
20
Тодибо
4
Данте
23
Амави
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
2
Дагба
7
Симонс
7
Симонс
2
Дагба
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
21
Эррера
5
Паредес
5
Паредес
21
Эррера
9
Икарди
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Икарди
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
19
Тюрам
99
Лемина
99
Лемина
19
Тюрам
6
Будауи
7
Браими
7
Браими
6
Будауи
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
19
Клюйверт
29
Гессан
29
Гессан
19
Клюйверт
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
30
Александре Летеллье
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
22
Денис Франки
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Ницца
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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