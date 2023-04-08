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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 08 апреля 2023
Ницца
08.04.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
26'
Л. Месси
76'
С. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - ПСЖ
89'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
К. Солер
Желтая карточка
К. Тюрам
88'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Т. Моффи
83'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Рэмзи
83'
77'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Н. Мендеш
76'
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Х. Будауи
75'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Менди
68'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Бар
68'
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Мендеш
10'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Р. Саншеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
33
Менди
6
Будауи
21
Рэмзи
19
Пепе
9
Моффи
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
93
Рамос
5
Маркиньос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
8
Саншеш
18
Солер
10
Месси
10
Мбаппе
33
Менди
13
Росарио
13
Росарио
33
Менди
21
Рэмзи
6
Баркли
6
Баркли
21
Рэмзи
26
Бар
7
Браими
7
Браими
26
Бар
9
Моффи
26
Буанани
26
Буанани
9
Моффи
6
Будауи
9
Лаборд
9
Лаборд
6
Будауи
25
Мендеш
3
Битшиабу
3
Битшиабу
25
Мендеш
18
Солер
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
18
Солер
8
Саншеш
8
Руис
8
Руис
8
Саншеш
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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