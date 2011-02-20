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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 20 февраля 2011
Ницца
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
24'
Л. Жюли
44'
Г. Оаро
74'
С. Арман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
Замена
Сеара
️️️️
Нене
Вторая желтая
Д. Диаките
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Ш. Бен-Саада
ГОЛ! 0:3!
С. Арман
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ж. Клеман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
М. Багайоко
️️️️
Д. Белльон
Замена
Д. Любоя
️️️️
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
Ф. Клер
ГОЛ! 0:2!
Г. Оаро
Пас отдал
Нене
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ! 0:1!
Л. Жюли
Пас отдал
Г. Оаро
Желтая карточка
Д. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
0
Пэйсли
39
Пейчинович
29
Клер
18
Диаките
40
Мунье
15
Дигар
14
Фаэ
18
Бен-Саада
11
Белльон
11
Мулунгуи
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
0
Жюли
8
Шантом
0
Макелеле
12
Нене
9
Эрдинг
99
Оаро
18
Бен-Саада
27
Сабле
27
Сабле
18
Бен-Саада
11
Мулунгуи
28
Любоя
28
Любоя
11
Мулунгуи
11
Белльон
49
Багайоко
49
Багайоко
11
Белльон
12
Нене
2
Сеара
2
Сеара
12
Нене
9
Эрдинг
11
Клеман
11
Клеман
9
Эрдинг
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - ПСЖ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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