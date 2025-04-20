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«Парма» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 9:38
Парма - Ювентус
23 апр. 2025, среда 19:30 | Италия. Серия А, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.80
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21 апреля на стадионе Эннио Тардини в Парме состоится интересный матч 33-го тура Серии А, в котором местная команда будет принимать «Ювентус». Этот матч имеет большое значение для обеих команд, особенно для «Пармы», которая борется за выживание, а «Ювентус» продолжает стремиться к высокому месту в чемпионате.

«Парма»

После 32 туров «Парма» набрала 28 очков и занимает 16-е место в таблице. Это довольно шаткая позиция для команды, которая старается удержаться в Серии А. За последние 5 матчей «Парма» сыграла 5 ничьих, что говорит о еe нестабильной игре. Команда забивает в среднем 1 гол за матч, но в тоже время пропускает столько же.

Лидер атак команды – Анж-Йоан Бонни, который забил 6 голов в 32 играх. В последней игре против «Фиорентины» «Парма» не смогла одержать победу (0:0), что говорит о проблемах с реализацией. В целом, команда демонстрирует слабую атакующую игру, хотя еe оборона в последнее время стабилизировалась. В матчах против сильных соперников, таких как «Ювентус», «Парма» будет играть с оглядкой на свою оборону.

«Ювентус»

«Ювентус» идeт на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 59 очков после 32 туров. Команда сохраняет шансы на Лигу Чемпионов, но каждый матч важен для них. «Ювентус» в последних играх выглядит уверенно, одержав 2 победы подряд против «Лечче» (2:1) и «Дженоа» (1:0). В целом, в атаке «Ювентус» забивает в среднем 0.8 гола за игру, но часто испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.8 гола за матч.

Лидер команды, Душан Влахович, с 14 голами в 37 матчах, продолжает быть основным оружием в атаке, но его усилий недостаточно, чтобы «Ювентус» всегда уверенно побеждал. В последние недели команда не проявляет ту яркость, которая отличала еe в начале сезона, однако, несмотря на это, они продолжают набирать очки и сохранять хорошую форму.

Факты о командах:

«Парма»

  • 5 последних матчей: 0 побед, 5 ничьих.
  • В среднем забивает 1 гол за матч и пропускает 1 гол за матч в последних 5 играх.
  • В последних 5 играх команда не одержала побед, что свидетельствует о проблемах с реализацией.
  • Команда борется за выживание, и каждый матч для неe имеет огромное значение.

«Ювентус»

  • В последних 5 матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.8 гола за матч.
  • «Ювентус» нацелен на место в Лиге Чемпионов, и команда обязана выигрывать такие матчи.
  • Проблемы в обороне остаются актуальными для команды, несмотря на уверенную победу в последних играх.

Личные встречи
22% (5)
22% (5)
57% (13)
24
Забитых мячей
45
1.04
В среднем за матч
1.96
4:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 0
23.04.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 2
30.10.2024
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 4
19.12.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
19.01.2020
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
24.08.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 3
02.02.2019
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 2
01.09.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Парма
0 : 1
28.01.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
26.03.2014
Парма
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
02.11.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 1
13.01.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2012
Парма
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 0
15.02.2012
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 1
11.09.2011
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 0
15.05.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 4
06.01.2011
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
2 : 3
09.05.2010
Парма
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1 : 2
06.01.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
3 : 0
16.04.2008
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 2
11.11.2007
Ювентус
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Прогноз на матч «Парма» – «Ювентус»

«Ювентус» очевидный фаворит матча, учитывая разницу в классе команд и амбиции на высокие места в турнирной таблице. Однако у «Пармы» есть мотивация сражаться за выживание, и она, вероятно, будет настраиваться на жесткую оборону. Поскольку в последних матчах обе команды не отличаются высокой результативностью, можно ожидать напряжeнную игру с минимальным количеством голов.

Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса», но матч скорее всего не будет богат на голы.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.8
Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.80
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Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Ювентус Парма
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