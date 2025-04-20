21 апреля на стадионе Эннио Тардини в Парме состоится интересный матч 33-го тура Серии А, в котором местная команда будет принимать «Ювентус». Этот матч имеет большое значение для обеих команд, особенно для «Пармы», которая борется за выживание, а «Ювентус» продолжает стремиться к высокому месту в чемпионате.

«Парма»

После 32 туров «Парма» набрала 28 очков и занимает 16-е место в таблице. Это довольно шаткая позиция для команды, которая старается удержаться в Серии А. За последние 5 матчей «Парма» сыграла 5 ничьих, что говорит о еe нестабильной игре. Команда забивает в среднем 1 гол за матч, но в тоже время пропускает столько же.

Лидер атак команды – Анж-Йоан Бонни, который забил 6 голов в 32 играх. В последней игре против «Фиорентины» «Парма» не смогла одержать победу (0:0), что говорит о проблемах с реализацией. В целом, команда демонстрирует слабую атакующую игру, хотя еe оборона в последнее время стабилизировалась. В матчах против сильных соперников, таких как «Ювентус», «Парма» будет играть с оглядкой на свою оборону.

«Ювентус»

«Ювентус» идeт на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 59 очков после 32 туров. Команда сохраняет шансы на Лигу Чемпионов, но каждый матч важен для них. «Ювентус» в последних играх выглядит уверенно, одержав 2 победы подряд против «Лечче» (2:1) и «Дженоа» (1:0). В целом, в атаке «Ювентус» забивает в среднем 0.8 гола за игру, но часто испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.8 гола за матч.

Лидер команды, Душан Влахович, с 14 голами в 37 матчах, продолжает быть основным оружием в атаке, но его усилий недостаточно, чтобы «Ювентус» всегда уверенно побеждал. В последние недели команда не проявляет ту яркость, которая отличала еe в начале сезона, однако, несмотря на это, они продолжают набирать очки и сохранять хорошую форму.

Факты о командах:

«Парма»

5 последних матчей: 0 побед, 5 ничьих.

В среднем забивает 1 гол за матч и пропускает 1 гол за матч в последних 5 играх.

В последних 5 играх команда не одержала побед, что свидетельствует о проблемах с реализацией.

Команда борется за выживание, и каждый матч для неe имеет огромное значение.

«Ювентус»

В последних 5 матчах: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.8 гола за матч.

«Ювентус» нацелен на место в Лиге Чемпионов, и команда обязана выигрывать такие матчи.

Проблемы в обороне остаются актуальными для команды, несмотря на уверенную победу в последних играх.

Личные встречи 22% (5) 22% (5) 57% (13) 24 Забитых мячей 45 1.04 В среднем за матч 1.96 4:1 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 33 тур Парма 1 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 10 тур Ювентус 2 : 2 Парма Италия. Серия А, 32 тур Ювентус 3 : 1 Парма Италия. Серия А, 13 тур Парма 0 : 4 Ювентус Италия. Серия А, 20 тур Ювентус 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 1 тур Парма 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 22 тур Ювентус 3 : 3 Парма Италия. Серия А, 3 тур Парма 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 30 тур Парма 1 : 0 Ювентус Италия. Кубок, 1/4 финала Парма 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 11 тур Ювентус 7 : 0 Парма Италия. Серия А, 30 тур Ювентус 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 11 тур Парма 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 20 тур Парма 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 1 тур Ювентус 2 : 0 Парма Италия. Серия А, 21 тур Парма 0 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 4 : 1 Парма Италия. Серия А, 37 тур Парма 1 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 18 тур Ювентус 1 : 4 Парма Италия. Серия А, 37 тур Ювентус 2 : 3 Парма Италия. Серия А, 18 тур Парма 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 31 тур Ювентус 3 : 0 Парма Италия. Серия А, 12 тур Парма 2 : 2 Ювентус

Прогноз на матч «Парма» – «Ювентус»

«Ювентус» очевидный фаворит матча, учитывая разницу в классе команд и амбиции на высокие места в турнирной таблице. Однако у «Пармы» есть мотивация сражаться за выживание, и она, вероятно, будет настраиваться на жесткую оборону. Поскольку в последних матчах обе команды не отличаются высокой результативностью, можно ожидать напряжeнную игру с минимальным количеством голов.

Наиболее вероятный исход – победа «Ювентуса», но матч скорее всего не будет богат на голы.

Рекомендации для ставок: