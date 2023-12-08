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Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира

В концовке матча бразильского чемпионата между «Крузейро» и «Палмейрасом» на поле вышел 16-летний нападающий Эстеван. В тот вечер он дебютировал за основной состав команды из Сан-Паулу. За 12 отведенных ему игровых минут юноша не успел отметиться результативными действиями. Встреча последнего тура завершилась вничью 1:1. А после финального свистка Эстеван и его партнеры по «Палмейрасу» победно вскинули руки – этот результат позволил им стать чемпионами страны.

Болельщики в соцсетях уже шутят над уникальной статистикой юного бразильца во взрослом футболе. Его игровая карьера теперь включает в себя 12 минут игрового времени и 1 завоеванный трофей. Для сравнения приводят актуальную статистику Гарри Кейна на клубном уровне – 521 сыгранный матч, 48151 минута, проведенная на поле и 0 завоеванных титулов. Только не показывайте эти цифры Гарри...

Эстевана называют одним из самых перспективных нападающих мира. За свои футбольные качества он получил прозвище «Мессиньо», что довольно необычно для игрока из Бразилии. Юный кудесник мяча выделяется высокой скоростью, филигранной техникой и мощнейшим ударом с левой ноги. Испанские СМИ пишут, что за Эстеваном внимательно следят скауты из «Барселоны».

На недавнем чемпионате мира среди юношей бразилец показал отличную статистику – в 4 матчах забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Фото: FC Palmeiras, Yanuar, Pawel Andrachiewicz/Global look press

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Бразилия. Серия А Палмейрас Крузейро
Комментарии (5)
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Алим Терек
1702061885
В Зенит его,срочно,а то проморгают Барселоне
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DOCTOR PENALTY
1702062675
Пацан идёт своей дорогой, зачем вы его гномируете?
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ZeBolotny
1702076865
И за него готовы заплатить 72 миллиона евро! Этот мир сошёл с ума!
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vladdimir1989
1702161199
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.
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моэм
1702184759
Для бразильца хуже оскорбления не придумать , как назвать бразильца аргентинцем , тем более гномом ....в самой Бразилии есть свои ВЕЛИКИЕ___ Пеле , Зико , Роналдо или более свежим примером - кудесником Роналдиньо ???
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