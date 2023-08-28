Футбол настолько популярен в наше время, что часто клубы, легендарные события и звезды становятся героями сериалов и кино. «Бомбардир» представляет список сериалов, которые точно стоит посмотреть.

«Сандерленд до гроба» (Sunderland Till I Die)

Не так давно «Сандерленд» был 100-процентным участником английской Премьер-лиги: в нем играли сильные футболисты, а с клубом работали Дэвид Мойес, Сэм Эллардайс, Густаво Пойет и другие сильные специалисты.

Но кризис накрыл команду сразу после вылета из АПЛ – проблем добавила и финансовая нестабильность. Netflix снял сериал о самобытном клубе и темных временах. Изначально студия планировала захватить период, когда клуб возвращается в элиту английского футбола. Но сюжет получился драматичнее: «Сандерленд» тонул, проблем становилось все больше и больше, звездных игроков в составе было меньше. Клуб перестраивался – от того сюжет получился динамичнее и честнее.

Бывший главный тренер «Сандерленда» Джек Росс, который сейчас занимает пост директора академии «Ньюкасла», рассказывал: «После вылета команды из Чемпионшипа я думал, что мы быстро вернемся обратно – это был бы хороший сюжет для сериала. Но мы столкнулись с огромными трудностями, которые увидели миллиарды болельщиков по всему миру».

«Тед Лассо» (Ted Lasso)

Что будет, если на должность тренера футбольной команды поставить тренера, который преуспел в американском футболе? Что будет, если на зло и пакости отвечать только добром?

На эти вопросы ответит сериал «Тед Лассо».

Клуб АПЛ «Ричмонд» после развода владельца достался его супруге – и она решила отомстить бывшему мужу. Так она наняла Теда Лассо, который был чемпионом со студенческой командой по американскому футболу. Лассо не только изменил свою жизнь, присоединившись к «Ричмонду», но и поменял жизнь всех тех, кто близок к клубу. Игрокам помог абстрагироваться от проблем и изменить отношение к команде и друг другу, персоналу – найти свое счастье. Лассо настолько деликатен, что даже нашел общий язык с бывшим владельцем команды, который не питает теплых чувств ни к новому тренеру, ни к бывшей супруге.

«Тед Лассо» – это футбольный сериал, который совсем не про футбол. Он идеально подойдет даже для просмотра в семейном кругу. Кстати, чтобы понять всю атмосферность Теда, нужно знать ровно две вещи. Первая – он наклеил листок с надписью BELIEVE («ВЕРЬ») в раздевалке, и это была своеобразная реликвия. Вторая – его теплые цитаты. Вот несколько:

«Будьте приветливыми и добрыми, независимо от того, кто вы есть или что вы делаете»;

«Улыбнитесь, даже если сердце плачет. Потому что улыбка – это сила, способная изменить весь мир»;

«Будьте открытыми для новых возможностей. Жизнь полна сюрпризов, и каждый день может быть началом чего-то замечательного»;

«Поражение – это просто предыстория успеха».

«Все или ничего: «Арсенал» (All or Nothing)

Серия выпусков от Amazon про разные футбольные клубы. Но мы выделим только два – про «Арсенал» и «Ювентус».

Наконец-то «Арсенал» начал приходить в себя! Небольшой промежуток времени при Унаи Эмери не принес ничего хорошего – поэтому за «Арсенал» взялся Микель Артета, бывший игрок и капитан. Для Артеты это первое место работы, где ему доверили должность главного тренера: он набрался опыта у Пепа Гвардиолы в штабе «Ман Сити» и уехал взрослеть в «Арсенал», помогая расти и крепнуть молодой команде.

Сериал идеально рассказывает и показывает, как меняется мировоззрение Артеты, как он ломает препятствия ради благополучия команды, как он находит важного союзника среди директоров – Эду. И как он решает конфликты: например, прощается с Пьером-Эмериком Обамеянгом, который из звезды превратился в капризного парня.

Артета не боится демонстрировать эмоции – и требует того же от своих игроков. Сериал показывает сезон до момента, как «Арсенал» всерьез боролся за чемпионство, и идеально отображает появление чемпионского менталитета внутри коллектива Артеты.

«Все или ничего: «Ювентус»

Amazon хотела снять, как «Ювентус» расцветает при Андреа Пирло после чемпионского сезона с Маурицио Сарри. Но компания показала начало кризиса внутри команды: как «Юве» проваливал матчи, как шаталась атмосфера в раздевалке, как терялся Андреа Пирло. И как лидеры ничего не могли поделать с этим. Эпохальный момент – слова Криштиану Роналду после вылета в Лиге чемпионов от «Порту»:

Роналду: Надо стараться больше! Дерьмо! Вы вообще не играли! Нужно взять себя в руки! Нужно больше стараться.

Куадрадо: Успокойся! Ты должен быть примером для всех!

Роналду: Нет! Мы играли как дерьмо! И я тоже!

Еще один честный сериал от Amazon точно привлечет внимание фанатов – особенно тех, кто обожает итальянский футбол.

«Добро пожаловать в Рексхэм» (Welcome to Wrexham)

В 2020-м звезды кино Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни купили «Рексхэм», одну из старейших команд в истории футбола. Они сразу же обозначили, что не хотели бы просто так числиться в клубе как владельцы, не строящие амбициозные планы. Рейнольдс рассказывал, что в планах уже в ближайшее будущее подняться по футбольной иерархии в Англии и построить сильную команду. А вот – одно из его интервью:

«Я не хочу, чтобы люди думали: «А, богатые парни решили просто поиграть в футбольчик. Нет. Покупая клуб, я запускаю важную часть в своей жизни и клянусь, что буду полностью отдаваться ей. «Рексхэм» с недавних пор для меня – одна из самых больших мотиваций. И одна из самых больших миссий. Я очень хочу привести клуб к успеху».

У Рейнольдса и МакЭлхенни нет опыта управления футбольным клубом, а сериал рассказывает, как они вдвоем учатся этим вещам.

«Здесь был Палыч»

Юрий Павлович Семин – абсолютная легенда российского футбола. Его любят даже те фанаты, которые не болеют за «Локомотива». Семин для своих лет все еще заряжен и активен – и это подсвечено в сериале, где вместе с ним участвует журналист Александр Аксенов.

Семин и Аксенов путешествуют по России и миру и отображают любовь людей к футболу. Список городов поражает своей разношерстностью: Дагестан, Орел, Калтан, Омск, Пермь, Рим, Милан, Турин.

Фото: imago-images.de, Keystone Pres Agency/Global Look Press