Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Габи Мудингай
Статистика
Габи Мудингай - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1981 (44), Киншаса
#16 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Бельгия | ДР Конго
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
9
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 0
31.05.2015
Чезена
1' - 75'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3 : 1
03.05.2015
Чезена
1' - 73'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
1' - 77'
74'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0 : 1
22.03.2015
Рома
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 1
15.03.2015
Чезена
1' - 80'
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0 : 0
08.03.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1 : 0
01.03.2015
Удинезе
1' - 89'
18'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
42' - 90'
89'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
1
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
3
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
2
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+