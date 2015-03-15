Габи Мудингай - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Габи
|Фамилия
|Мудингай
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Габи
|Фамилия
|Мудингай
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|9
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|1' -75'
|Торино (Турин)
|5:0
|Чезена (Чезена)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.05.2015
|1' -73'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|29.04.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|36'
|18.04.2015
|1' -77'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|74'
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Чезена (Чезена)
|22.03.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Рома (Рим)
|89'
|15.03.2015
|1' -80'
|Интер (Милан)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|08.03.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|01.03.2015
|1' -89'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|18'
|22.02.2015
|42' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|89'
|15.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)