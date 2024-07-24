Issiaga Camara - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Issiaga Camara
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Issiaga Camara
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|87' - 90'
|Осер
|2:1
|Ницца
|Франция. Лига 1, 1 тур
|30.07.2024
|63' - 90'
|США (мол)
|3:0
|Гвинея (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|90' - 90'
|Франция (мол)
|1:0
|Гвинея (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|73' - 90'
|Гвинея (мол)
|1:2
|Новая Зеландия (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|87' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Ницца (Ницца)