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Рафаэль Састре
Статистика
Рафаэль Састре - статистика
Завершил карьеру
20 октября 1975 (50)
| Защитник
179 см | 77 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Спортинг
2 : 1
15.05.2011
Расинг
1' - 65'
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1 : 0
10.04.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 1
13.03.2011
Спортинг
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
3 : 0
01.03.2011
Спортинг
1' - 46'
24'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 1
12.02.2011
Барселона
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
09.01.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 0
21.11.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
1 : 1
07.11.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Спортинг
1 : 1
31.10.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 0
24.10.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
1 : 0
22.09.2010
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 2
18.09.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
2 : 0
12.09.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
4 : 0
30.08.2010
Спортинг
69' - 90'
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