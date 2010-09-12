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Спортинг - Мальорка
Спортинг - Мальорка: обзор матча 12 сентября 2010
Спортинг
12.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
47'
А. Ботиа
86'
Д. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Мальорка
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
М. Билич
️️️️
Н. Ново
Замена
С. Энрих
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кастро
Красная карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
П. Вебо
️️️️
Г. Кастро
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
М. Перейра
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
А. Ботиа
Желтая карточка
Айосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
15
Канелья
11
Лора
15
Арнолен
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
10
Ново
10
Сангой
3-2-3-2
13
Ават
3
Гонсалес
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Сендрос
21
Айосе
18
Де Гузман
5
Кастро
17
Пина
10
Нсуе
79
Кавенаги
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
10
Ново
9
Билич
9
Билич
10
Ново
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
17
Пина
7
Перейра
7
Перейра
17
Пина
79
Кавенаги
9
Энрих
9
Энрих
79
Кавенаги
5
Кастро
9
Вебо
9
Вебо
5
Кастро
Остались в запасе
Спортинг
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Луис Моран
ПВ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Спортинг - Мальорка
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
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