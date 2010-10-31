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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 31 октября 2010
Спортинг
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
71'
Д. Кастро (П)
90+5'
Д. Росси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
Желтая карточка
С. Эгурен
+3
+1
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
И. Эрнандес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Нилмар
Вторая желтая
Гонсало
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Кани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кастро
Замена
Н. Ново
️️️️
Кармело
Желтая карточка
А. Ривера
Желтая карточка
Г. Сангой
Желтая карточка
Г. Арнолен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ОП
6
Борха Валеро
АП
8
Санти Касорла
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-1-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
17
Кастро
9
Эгурен
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
10
Сангой
4-1-2-1-2
13
Лопес
6
Лопес
24
Марчена
2
Гонсало
6
Капдевила
21
Бруно
8
Касорла
8
Кани
6
Валеро
25
Росси
7
Нилмар
10
Де лас Куэвас
14
Эрнандес
14
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
10
Ново
10
Ново
6
Кармело
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
7
Нилмар
37
Мусаккио
37
Мусаккио
7
Нилмар
8
Кани
17
Алтидор
17
Алтидор
8
Кани
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Кристиан Портилья
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 14 тур
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2 : 1
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Испания. Сегунда, 9 тур
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1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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