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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 18 сентября 2010
Спортинг
18.09.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
13'
М. Де лас Куэвас
23'
Г. Сангой
28'
К. Гурпеги
58'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
А. Итурраспе
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
Л. Моран
️️️️
Н. Ново
Замена
Й. Велес
️️️️
И. Мартинес
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Н. Ново
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Й. Ортенече
ГОЛ! 2:1!
К. Гурпеги
ГОЛ! 2:0!
Г. Сангой
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
17
Кастро
10
Ново
10
Сангой
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
18
Ортенече
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
11
Габилондо
26
Мартинес
12
Льоренте
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
10
Ново
18
Моран
18
Моран
10
Ново
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
6
Орбаис
8
Итурраспе
8
Итурраспе
6
Орбаис
11
Габилондо
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Габилондо
26
Мартинес
21
Велес
21
Велес
26
Мартинес
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Спортинг - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Молинон
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