Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Спортинг
Хетафе - Спортинг: обзор матча 24 октября 2010
Хетафе
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
9'
Д. Боатенг
51'
А. Колунга (П)
60'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Спортинг
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
Борха
️️️️
Р.
Замена
М. Ландейра
️️️️
А. Ривера
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
П. Москера
️️️️
Ману
Замена
Д. Баррал
️️️️
Г. Сангой
Замена
Л. Моран
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 3:0!
И. Маркано
Пас отдал
К. Диас
Желтая карточка
Г. Арнолен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Колунга
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
24
Алекс Перес
ВР
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
21
Маркос Ландейра
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
5
Маркано
3
Рафа
6
Диас
87
Пинтос
10
Парехо
18
Боатенг
4
Санчес
7
Ману
16
Риос
27
Колунга
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
11
Лора
14
Эрнандес
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
24
Матабуэна
10
Ново
6
Кармело
10
Сангой
3
Рафа
8
Борха
8
Борха
3
Рафа
7
Ману
5
Москера
5
Москера
7
Ману
10
Парехо
25
Альбин
25
Альбин
10
Парехо
5
Ривера
21
Ландейра
21
Ландейра
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
18
Моран
18
Моран
10
Де лас Куэвас
10
Сангой
18
Баррал
18
Баррал
10
Сангой
Остались в запасе
Хетафе
Спортинг
19
Оскар Устари
ВР
24
Алекс Перес
ВР
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
24
Алекс Перес
ВР
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Хетафе - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Спортинг
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+