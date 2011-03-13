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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 13 марта 2011
Вильярреал
13.03.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
29'
Д. Росси
90+3'
Д. Кастро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кастро
Красная карточка
Р. Састре
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
С. Касорла
Замена
Н. Ново
️️️️
А. Каштру
Замена
Х. Матилья
️️️️
Нилмар
Замена
Р. Канелья
️️️️
А. Ривера
Замена
Х. Пабло
️️️️
И. Куэльяр
Вторая желтая
Х. Анхель
Травма
И. Куэльяр
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
М. Вакасо
️️️️
Кани
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
2
Гонсало
2
Гаспар
8
Касорла
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
25
Росси
4-2-3-1
25
Куэльяр
0
Састре
4
Ботиа
15
Арнолен
3
Анхель
10
Касес
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
17
Кастро
18
Баррал
8
Касорла
21
Катала
21
Катала
8
Касорла
8
Кани
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Кани
7
Нилмар
8
Матилья
8
Матилья
7
Нилмар
25
Куэльяр
25
Хуан Пабло
25
Хуан Пабло
25
Куэльяр
5
Ривера
15
Канелья
15
Канелья
5
Ривера
8
Каштру
10
Ново
10
Ново
8
Каштру
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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